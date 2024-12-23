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Александра Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2195-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.04.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
11.04.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 172
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Александра Васильева
Отец - Григорьев Василий Григорьев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Григорьева Наталия Владимирова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Григорьев Иван Григорьев, можайский мещанин состоящий на действительной службе (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Григорьева Татиана Васильева, можайская мещанская жена (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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