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Бурлакова Александра Филиппова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бурлакова Александра Филиппова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2193-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.04.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
10.04.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Ирина Миронова
Отец - Бурлаков Мирон Григорьев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бурлакова Александра Филиппова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Заварихина Дария Филиппова, крестьянская девица (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Прохоров Иван Никитин, крестьянин (д. Шеломово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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