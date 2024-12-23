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Замолотчикова Акилина Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Замолотчикова Акилина Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2190-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.04.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
04.04.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Ледаков Георгий Павлов
Отец - Ледаков Павел Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ледакова Мария Емельянова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчикова Акилина Егорова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Толмачев Василий Арсентьев, крестьянин (д. Марфин Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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