Наумова Екатерина Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова Екатерина Софронова

Наумова Екатерина Софронова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наумова Екатерина Софронова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2189-р
Роль персоны
Мать
Дата события
31.03.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
01.04.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Мария Сергеева
Отец - Наумов Сергей Яковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Наумова Екатерина Софронова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наумова Наталия Яковлева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Петрухин Семен Софронов, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.