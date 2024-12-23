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Мочалин Григорий Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мочалин Григорий Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2188-р
Роль персоны
Отец
Дата события
30.03.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
31.03.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Мария Григорьева
Отец - Мочалин Григорий Михайлов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Мочалина Марфа Тимофеева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Николаева Мария Николаева, крестьянская жена (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Солдатенков Михаил Тимофеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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