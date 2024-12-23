Барабанова Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабанова Анастасия Васильева

Барабанова Анастасия Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Барабанова Анастасия Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2181-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.03.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.03.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Филимонов Василий
Мать - Филимонова Марфа Иванова, крестьянская вдова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Барабанова Анастасия Васильева, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, Ильинской города Можайска церкви псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.