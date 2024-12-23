Филимонова Марфа Иванова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Филимонова Марфа Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2181-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 05.03.1899
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская вдова
- Нас. пункт приписки
- г. Можайск, Московская губ.
- Дата крещения
- 06.03.1899
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 169
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Филимонов Василий
Мать - Филимонова Марфа Иванова, крестьянская вдова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Барабанова Анастасия Васильева, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, Ильинской города Можайска церкви псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
- Примечание / Дополнительно
- незаконнорожденный
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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