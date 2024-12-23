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Вайда Евфросиния Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Вайда Евфросиния Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2175-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.02.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Городок, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
02.02.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 168
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Миронов Симеон
Мать - Миронова Параскева Дмитриева, крестьянская вдова (с. Телепнево, Лукинская вол., Звенигородский у., Московская губ.)
Воспр. - Вайда Евфросиния Семенова, крестьянская вдова (д. Городок, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Тютин Василий Феодоров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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