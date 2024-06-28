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Жаркова Анастасия Эрастова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Жаркова Анастасия Эрастова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
765-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.07.1907
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
жена отпускного унтер офицера
Дата смерти
03.07.1907
Возраст (лет)
66
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3699, лист: 126
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 жен
Умерш. - Жаркова Анастасия Эрастова, жена отпускного унтер офицера
Муж умерш. - Жарков Лев Григорьев, отпускной унтер офицер
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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