Александра Александрова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Александра Александрова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 705-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 26.08.1908
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская дочь младенец
- Дата смерти
- 26.08.1908
- Возраст (месяцев)
- 6
- Причина смерти
- от коклюша
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3843, лист: 139
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 23 жен
Умерш. - Александра Александрова, крестьянская дочь младенец
Отец умерш. - Александр Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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