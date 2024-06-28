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Козлов Михаил Илиин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Козлов Михаил Илиин
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
634-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
06.10.1909
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын младенец
Дата смерти
06.10.1909
Возраст (месяцев)
11
Причина смерти
от кашля
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3958, лист: 126
Полная запись МК
Счёт умерших: 42 муж
Умерш. - Козлов Михаил Илиин, крестьянский сын младенец
Отец умерш. - Козлов Илия Николаев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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