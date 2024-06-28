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Кукуркина Клавдия Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кукуркина Клавдия Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
503-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
04.12.1911
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь младенец
Дата смерти
04.12.1911
Возраст (месяцев)
9
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Соколов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4217, лист: 132
Полная запись МК
Счёт умерших: 37 жен
Умерш. - Кукуркина Клавдия Васильева, крестьянская дочь младенец
Отец умерш. - Кукуркин Василий Михайлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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