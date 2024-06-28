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Синицына Мария Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Синицына Мария Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
454-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
13.04.1911
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь младенец
Дата смерти
13.04.1911
Возраст (дней)
10
Причина смерти
от природной слабости
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Соколов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4217, лист: 123
Полная запись МК
Счёт умерших: 14 жен
Умерш. - Синицына Мария Иванова, крестьянская дочь младенец
Отец умерш. - Синицын Иван Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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