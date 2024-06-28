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Молодкин Александр Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Молодкин Александр Иванов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
265-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
13.12.1917
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата смерти
13.12.1917
Возраст (лет)
67
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Исповедывал: священник Сергий Смородин; Совершал погребение: священник Сергий Смородин
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 193
Полная запись МК
Счёт умерших: 34 муж
Умерш. - Молодкин Александр Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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