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Шамашь Клавдия Максимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шамашь Клавдия Максимова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
254-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
28.09.1917
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь
Дата смерти
28.09.1917
Возраст (месяцев)
5
Причина смерти
от воспаления легких
Священнослужители
Совершал погребение: священник Сергий Смородин, дьякон Сергей Померанцев, и.д. псаломщика Сергей Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 191
Полная запись МК
Счёт умерших: 19 жен
Умерш. - Шамашь Клавдия Максимова, крестьянская дочь
Отец умерш. - Шамашь Максим Михаилов, крестьянин (д. Тростянка, Бобровская вол., Сенненский у., Могилевская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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