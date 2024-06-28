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Трофим Иаковлев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Трофим Иаковлев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1227-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.10.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Денежново, Раковская вол., Зубцовский у., Тверская губ.
Дата смерти
26.10.1902
Возраст (лет)
13
Причина смерти
утонул
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 222
Полная запись МК
Счёт умерших: 28 муж
Умерш. - Трофим Иаковлев, крестьянский сын (д. Денежново, Раковская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Примечание: погребение на основании пристава № 1600 октября 28 1902 года на общем кладбище при церкви
Примечание / Дополнительно
погребение на основании пристава № 1600 октября 28 1902 года на общем кладбище при церкви
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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