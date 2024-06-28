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Юдин Василий Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Юдин Василий Андреев
Тип записи
о смерти
Номер записи
1211-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
27.06.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной унтер офицер
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Виктор Троицкий, Иоакиманская церковь , г. Можайск, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 219
Полная запись МК
Счёт умерших: 22 муж
Умерш. - Юдин Димитрий Васильев, запасного унтер офицера сын
Отец умерш. - Юдин Василий Андреев, запасной унтер офицер (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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