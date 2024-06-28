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Екатерина Емельянова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Емельянова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1158-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
30.10.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
30.10.1903
Возраст (лет)
53
Причина смерти
чахоткою
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Константин Некрасов; Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 232
Полная запись МК
Счёт умерших: 35 жен
Умерш. - Екатерина Емельянова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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