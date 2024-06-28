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Семина Агрипина Илиина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Семина Агрипина Илиина
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1106-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.04.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь
Дата смерти
20.04.1903
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
10
Причина смерти
кашлем
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 225
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 жен
Умерш. - Семина Агрипина Илиина, крестьянская дочь
Отец умерш. - Семин Илия Ильин, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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