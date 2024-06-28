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Синицына Агриппина Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Синицына Агриппина Николаева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1085-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
16.11.1904
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
16.11.1904
Возраст (лет)
45
Причина смерти
от чахотки
Священнослужители
Совершал погребение: священник с причтом Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 224
Полная запись МК
Счёт умерших: 35 жен
Умерш. - Синицына Агриппина Николаева, крестьянская жена (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Отпета причтом Московской в Хамовниках Николаевской церкви, погребена на основании разрешения Московского Губернатора от ноября 17д 1904 г. за № 14104 причтом Ильинской городо Можайска церкви на приходском кладбище
Примечание / Дополнительно
Отпета причтом Московской в Хамовниках Николаевской церкви, погребена на основании разрешения Московского Губернатора от ноября 17д 1904 г. за № 14104 причтом Ильинской городо Можайска церкви на приходском кладбище
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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