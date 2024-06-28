Прытков Василий Кириллов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Прытков Василий Кириллов
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1039-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 03.04.1904
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- Слободо-Ильинской церкви города Можайск дьякон
- Дата смерти
- 03.04.1904
- Возраст (лет)
- 69
- Причина смерти
- ударом
- Священнослужители
- Совершал погребение: Местный О.Благочинный Священник Михаил Васильевич Успенский, Николаевский Собор церковь , г. Можайск
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 216
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 24 муж
Умерш. - Прытков Василий Кириллов, Слободо-Ильинской церкви города Можайск дьякон
Примечание: Погребение совершили Местный О. Благочинный Священний Николаевского Собора Михаил Васильевич Успенский, Иоакиманской гор. Можайска церкви Священник Виктор Кириллов Троицкий, приходской Священник Константин Некрасов с причтом
- Примечание / Дополнительно
- Погребение совершили Местный О. Благочинный Священний Николаевского Собора Михаил Васильевич Успенский, Иоакиманской гор. Можайска церкви Священник Виктор Кириллов Троицкий, приходской Священник Константин Некрасов с причтом
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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