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Прытков Василий Кириллов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Прытков Василий Кириллов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1039-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.04.1904
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Слободо-Ильинской церкви города Можайск дьякон
Дата смерти
03.04.1904
Возраст (лет)
69
Причина смерти
ударом
Священнослужители
Совершал погребение: Местный О.Благочинный Священник Михаил Васильевич Успенский, Николаевский Собор церковь , г. Можайск
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 216
Полная запись МК
Счёт умерших: 24 муж
Умерш. - Прытков Василий Кириллов, Слободо-Ильинской церкви города Можайск дьякон
Примечание: Погребение совершили Местный О. Благочинный Священний Николаевского Собора Михаил Васильевич Успенский, Иоакиманской гор. Можайска церкви Священник Виктор Кириллов Троицкий, приходской Священник Константин Некрасов с причтом
Примечание / Дополнительно
Погребение совершили Местный О. Благочинный Священний Николаевского Собора Михаил Васильевич Успенский, Иоакиманской гор. Можайска церкви Священник Виктор Кириллов Троицкий, приходской Священник Константин Некрасов с причтом
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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