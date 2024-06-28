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Зуйкова Мария Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуйкова Мария Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
64-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.11.1914
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь
Дата смерти
24.11.1914
Возраст (лет)
2
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Сергей Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 54
Полная запись МК
Счёт умерших: 34 жен
Умерш. - Зуйкова Мария Петрова, крестьянская дочь
Отец умерш. - Зуйков Петр Павлов, крестьянин (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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