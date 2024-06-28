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Алексеев Семен Антонов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Алексеев Семен Антонов
Тип записи
о браке
Номер записи
329-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.05.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Занино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
10.05.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 178
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Байков Василий Андреев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Паршина Дария Васильева, крестьянская девица (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Серов Андрей Андреев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Серов Иван Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Паршин Иван Васильев, крестьянин (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексеев Семен Антонов, крестьянин (д. Занино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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