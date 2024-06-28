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Александра Карпова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Карпова
Тип записи
о браке
Номер записи
325-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.02.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Шибаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
06.02.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 177
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Ледаков Иван Николаев, питомец М.В.Д. (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Карпова, крестьянская девица (д. Шибаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Афонасьев Игнатий Яковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Афонасьев Даниил Яковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Лобачев Иван Егоров, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ольгин Дмитрий Карпов, крестьянин (д. Шибаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ольгин Иван Карпов, крестьянин (д. Шибаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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