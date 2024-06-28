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Пелагея Евфимьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пелагея Евфимьева
Тип записи
о браке
Номер записи
322-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
04.02.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
04.02.1900
Возраст (лет)
21
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 176
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Бурлаков Стефан Васильев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Евфимьева, крестьянская девица (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Бурлаков Сергей Григорьев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Бурлаков Мирон Григорьев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Абалихин Иван Евфимьев, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Абалихин Павел Евфимьев, крестьянин
Свидетель невесты №3 - Ульянов Прокопий Стефанов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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