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Бабушкина Мария Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бабушкина Мария Егорова
Тип записи
о браке
Номер записи
298-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
24.01.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Шибаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
24.01.1901
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 198
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Ледаков Григорий Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бабушкина Мария Егорова, крестьянская девица (д. Шибаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Прусаков Филипп Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чекмарев Михаил Григорьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Бабушкин Степан Егоров, крестьянин (д. Шибаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Чекмарев Михаил Григорьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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