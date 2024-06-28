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Гудайкин Семен Димитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гудайкин Семен Димитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
283-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
18.10.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
18.10.1902
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 210
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Зуев Иван Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Шилдина Ирина Николаева, крестьянская вдова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Гудайкин Семен Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зуев Николай Сергеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Токарнов Иван Павлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гудайкин Семен Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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