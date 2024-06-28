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Алексеев Алексей Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Алексеев Алексей Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
259-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.07.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
28.07.1903
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 214
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Баринов Матвей Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мавра Михайлова, крестьянская девица (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Баринов Гавриил Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Баринов Матвей Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Плашаков Симеон Михайлов, крестьянин (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексеев Алексей Николаев, крестьянин (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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