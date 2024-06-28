Богомолов Александр Иванов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Богомолов Александр Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 250-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 26.01.1903
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- почтово телеграфный чиновник пушкинской конторы
- Дата брака
- 26.01.1903
- Священнослужители
- священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 211
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Хлебников Аркадий Алексеев, мещанин (сл. Карпова, Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Битюкова Серафима Николаева, крестьянская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Хлебников Вячеслав Алексеев, мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Богомолов Александр Иванов, почтово телеграфный чиновник пушкинской конторы
Свидетель невесты №1 - Плигин Николай Иванов, мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Плигин Димитрий Андреев, мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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