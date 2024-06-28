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Богомолов Александр Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Александр Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
250-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.01.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
почтово телеграфный чиновник пушкинской конторы
Дата брака
26.01.1903
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 211
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Хлебников Аркадий Алексеев, мещанин (сл. Карпова, Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Битюкова Серафима Николаева, крестьянская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Хлебников Вячеслав Алексеев, мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Богомолов Александр Иванов, почтово телеграфный чиновник пушкинской конторы
Свидетель невесты №1 - Плигин Николай Иванов, мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Плигин Димитрий Андреев, мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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