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Черкасов Андрей Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Черкасов Андрей Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
240-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.04.1904
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.04.1904
Священнослужители
священник Константин Некрасов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 204
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Жаров Григорий Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Васильева, крестьянская девица (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Жаров Илия Феодоров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Беляев Иван Сергеев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Черкасов Андрей Николаев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Андреев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Выс. 01.07.49
Примечание / Дополнительно
Выс. 01.07.49
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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