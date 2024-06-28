Козлов Никифор Димитриев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Козлов Никифор Димитриев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 235-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 12.01.1904
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Кромино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 12.01.1904
- Священнослужители
- священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 202
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Пугачев Василий Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Мария Сергеева, крестьянская вдова (д. Малые Парфенки, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Пугачев Симеон Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рожков Петр Егоров, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рожков Михаил Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козлов Никифор Димитриев, крестьянин (д. Кромино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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