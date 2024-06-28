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Бурлаков Димитрий Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бурлаков Димитрий Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
232-б
Роль персоны
Жених
Дата события
03.07.1905
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
03.07.1905
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник с причтом Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3408, лист: 209
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Бурлаков Димитрий Михайлов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васса Трофимова, крестьянская девица (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иван Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Григорий Григорьев, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Барабанов Александр Родионов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Нерон Григорьев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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