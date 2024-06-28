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Константин Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Константин Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
222-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.11.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
10.11.1906
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 121
Полная запись МК
Счёт браков: 30
Жених - Рагуленков Симеон Яковлев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Димитриева, крестьянская дочь девица (д. Денисьево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сергей Стефанов, крестьянин (д. Сергово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Елисеев Григорий Андреев, крестьянин (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прокопиев Владимир Димитриев, крестьянин (д. Денисьево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Константин Сергеев, крестьянин (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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