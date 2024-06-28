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Парфентиева Параскева Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Парфентиева Параскева Васильева
Тип записи
о браке
Номер записи
211-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
16.04.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
16.04.1906
Возраст (лет)
33
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 116
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Замолотчиков Димитрий Корнеев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Парфентиева Параскева Васильева, крестьянская вдова (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Богачев Сергей Константинов, крестьянин (д. Сергово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Зуев Сергей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Русаков Матвей Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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