Волуёв Василий Александров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Волуёв Василий Александров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 203-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 25.01.1906
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 25.01.1906
- Священнослужители
- священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 114
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Иоанн Феодоров, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Костюхина Евдокия Александрова, крестьянская дочь девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Логачев Алексей Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Волуёв Василий Александров, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Димитрий Симеонов, крестьянин (д. Михайловская, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лысенкин Илия Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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