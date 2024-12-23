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Ларин Димитрий Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ларин Димитрий Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2158-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.12.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
22.12.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 64 муж
Урожд. - Ларин Феодор Иванов
Отец - Ларин Иван Семенов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Дария Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларин Димитрий Семенов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларина Александра Иванова, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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