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Кордюков Стефан Миронов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кордюков Стефан Миронов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2148-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.11.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
05.11.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 муж
Урожд. - Кордюков Григорий Владимиров
Отец - Кордюков Владимир Андреев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Кордюкова Анастасия Никифорова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Кордюков Стефан Миронов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кордюкова Анна Стефанова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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