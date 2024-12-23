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Афонасьев Дмитрий Игнатьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Афонасьев Дмитрий Игнатьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2147-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.11.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
05.11.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 жен
Урожд. - Матрона Дмитриева
Отец - Афонасьев Дмитрий Игнатьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Афонасьева Анна Андреева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Афонасиева Анна Игнатиева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Формальный Никанор Андреев, крестьянин (д. Пуршево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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