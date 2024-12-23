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Молоткина Анастасия Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Молоткина Анастасия Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2144-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.10.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
31.10.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 168
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 муж
Урожд. - Молоткин Михаил Иванов
Отец - Молоткин Иван Александров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Молоткина Анастасия Михайлова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лопаева Екатерина Иванова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Молоткин Иосиф Александров, из крестьян состоящий на действительной службе (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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