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Жуков Василий Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Жуков Василий Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2119-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.08.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.08.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 163
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 жен
Урожд. - Наталия Дмитриева
Отец - Митин Дмитрий Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Митина Матрона Стефанова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Жуков Василий Семенов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаева Анна Иванова, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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