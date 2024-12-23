Суханов Иван Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханов Иван Николаев

Суханов Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Суханов Иван Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2091-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.05.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
22.05.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 159
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Феодосия Николаева
Отец - Суханов Николай Константинов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Суханова Екатерина Егорова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханов Иван Николаев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханова Елена Васильева, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.