Майоркин Константин Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайоркин Константин Михайлов

Майоркин Константин Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Майоркин Константин Михайлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2088-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.05.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.05.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Майоркин Константин Михайлов
Отец - Майоркин Михаил Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Майоркина Матрона Егорова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Майоркина Татиана Михайлова, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пугачев Николай Семенов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.