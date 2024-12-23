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Сердюкова Феодосия Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сердюкова Феодосия Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2082-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.05.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.05.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Ивленков Николай Иванов
Отец - Ивленков Иван Григорьев, запасной рядовой (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ивленкова Пелагея Иванова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчиков Максим Тимофеев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сердюкова Феодосия Егорова, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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