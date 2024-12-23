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Василий Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2080-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.04.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
питомец
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
30.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Лопаев Иоанн Игнатиев
Отец - Лопаев Игнатий Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Лопаева Елизавета Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Афонасьева Матрона Игнатьева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Григорьев, питомец (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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