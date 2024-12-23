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Зуева Мария Ильина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуева Мария Ильина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2076-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.04.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Александра Ильина
Отец - Зуев Илья Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Праскева Семенова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Петр Ильин, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуева Мария Ильина, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Выд. 05.02.57
Примечание / Дополнительно
Выд. 05.02.57
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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