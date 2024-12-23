Жукова Любовь Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова Любовь Иванова

Жукова Любовь Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Жукова Любовь Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2064-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.04.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Жуков Никита Илиин
Отец - Жуков Илия Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Жукова Любовь Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Жуков Феодор Ильин, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаева Матрена Николаева, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.