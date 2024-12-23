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Чуракова Марфа Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чуракова Марфа Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2058-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.03.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
28.03.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Чураков Иоанн Петров
Отец - Чураков Петр Николаев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Чуракова Марфа Андреева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачев Иван Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачева Параскева Васильева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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