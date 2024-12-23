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Петраков Алексей Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петраков Алексей Андреев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2053-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.03.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.03.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Петраков Алексей Андреев
Отец - Петраков Андрей Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Петракова Евдокия Константинова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Петраков Михаил Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Петракова Надежда Петрова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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