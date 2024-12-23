Никита Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Феодоров

Никита Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Никита Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2049-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.02.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Чебуново, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.02.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 150
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Байков Василий Алексеев
Отец - Байков Алексей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Евдокия Феодорова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ковтунова Александра Иванова, можайская мещанская жена (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Никита Феодоров, крестьянин (д. Чебуново, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.