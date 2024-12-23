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Зуев Павел Савельев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Павел Савельев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2047-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.02.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.02.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 150
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Зуев Алексей Васильев
Отец - Зуев Василий Николаев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Васса Дмитриева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Павел Савельев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Прокофьева Акилина Дмитриева, крестьянская девица (д. Денисьево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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